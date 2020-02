CCM Hockey fait l'acquisition de Patins STEP

L'entreprise de la ville de Québec a révolutionné les lames de patins

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW/ - CCM Hockey, le concepteur, fabricant et distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes, est fier d'annoncer l'acquisition de Patins STEP Inc., l'entreprise québécoise à l'origine des lames de patins de la plus haute qualité STEP Steel.

Située à Québec et fondée en 2000, l'entreprise STEP a révolutionné les lames de patins de hockey grâce à leur acier de première qualité, leur processus de fabrication unique et leur design novateur. STEP est l'une des marques de hockey les plus réputées parmi les joueurs de hockey de haut niveau, les gérants d'équipement et les joueurs professionnels, et ce, partout dans le monde.

« Nous avons décidé d'acquérir STEP pour une simple et bonne raison : ils partagent notre obsession de la performance et travaillent sans relâche à créer un outil de précision qui renforce la confiance des patineurs à chaque enjambée. C'est pour cela que la majorité des joueurs de la LNH et certains des meilleurs hockeyeurs au monde, comme Brent Burns, Alexander Ovechkin et John Tavares, utilisent les lames de patins STEP. Après tout, l'acier représente le seul point de contact entre les joueurs et la glace ; il est donc essentiel que nos patineurs aient accès à ce qu'il y a de mieux », a déclaré Rick Blackshaw, chef de la direction de CCM Hockey.

« Entre notre technologie de botte monocoque, véritable fleuron de l'industrie permettant un transfert d'énergie de 34 % supérieur aux bottes en deux parties, le fait de posséder les meilleurs porte-lames, qui maintiennent les lames en place même après avoir subi un lancer frappé, et désormais le fait de disposer des meilleures lames, CCM offre des technologies de patin inégalées aux joueurs de hockey du monde entier », a ajouté M. Blackshaw.

Marrouane Nabih, Chef Global de la direction Financière de CCM Hockey, a déclaré : « Cette acquisition stratégique représente notre engagement à innover et à offrir aux joueurs les meilleurs patins au monde. C'est la rencontre de deux leaders canadiens du hockey unissant leurs forces pour fabriquer les meilleurs produits et permettre à tous les joueurs de se donner à fond chaque fois qu'ils embarquent sur la patinoire. »

Passer à la vitesse supérieure

Gilles Cloutier, président et fondateur de STEP, continuera d'assurer la direction des opérations pendant la transition et poursuivra le travail en étroite collaboration avec l'équipe de création de produits et l'usine de fabrication de patins Pro de CCM à Saint-Jean-sur-Richelieu. STEP compte 17 employés qui apporteront tous leur expertise à la famille CCM Hockey.

« STEP et CCM travaillent ensemble depuis 2016 à la conception de la lame en acier compatible XS. Rejoindre la famille CCM constituait la suite logique de l'évolution de cette collaboration, a déclaré M. Cloutier. CCM partage notre objectif d'offrir les meilleurs produits sur le marché pour tous les athlètes, en particulier les joueurs professionnels. Il sera très intéressant d'approfondir cette collaboration et de participer à la réalisation d'innovations en matière de performance chez CCM. Ensemble, nous aurons l'occasion de créer les patins les plus perfectionnés dans le monde du hockey. »

À partir de 2020, tous les patins Pro et sur mesure de CCM seront munis de lames de patins STEP. CCM prévoit d'utiliser les produits STEP sur les modèles vendus au détail dans un proche avenir.

À propos de Patins STEP

Fondée en 2000 et établie à Québec, l'entreprise STEP est le premier fabricant mondial de lames de patins. STEP utilise de l'acier inoxydable suédois de première qualité, ce qui en fait une marque de choix dans la LNH, l'AHL et la KHL, ainsi que dans d'autres ligues de hockey professionnelles dont les joueurs exigent le plus haut niveau de performance de précision.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Connor McDavid, Alex Ovechkin, Sidney Crosby et John Tavares. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ccmhockey.com.

