CCL Industries B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CCL Industries B hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.32 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.21 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.97 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.22 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch