CCL Industries B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CCL Industries B veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.31 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.21 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CCL Industries B im vergangenen Quartal 2.11 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CCL Industries B 1.93 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch