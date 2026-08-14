CCL Industries A legte Quartalsergebnis vor

CCL Industries A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.31 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.21 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.11 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.93 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch