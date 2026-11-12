CCL Industries A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CCL Industries A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.34 CAD. Im letzten Jahr hatte CCL Industries A einen Gewinn von 1.21 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat CCL Industries A im vergangenen Quartal 2.22 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CCL Industries A 1.97 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch