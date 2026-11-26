CCK Consolidated hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.02 MYR. Im letzten Jahr hatte CCK Consolidated einen Gewinn von 0.030 MYR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat CCK Consolidated mit einem Umsatz von insgesamt 234.1 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264.5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 11.51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch