CCK Consolidated mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CCK Consolidated hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 MYR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CCK Consolidated in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250.7 Millionen MYR im Vergleich zu 258.4 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch