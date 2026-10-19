CCA Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CCA Industries lud am 16.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.72 Prozent auf 1.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch