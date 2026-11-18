CC Neuberger Principal A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CC Neuberger Principal A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CC Neuberger Principal A im vergangenen Quartal 234.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CC Neuberger Principal A 240.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch