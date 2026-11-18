|
18.11.2026 06:37:00
CC Neuberger Principal A legte Quartalsergebnis vor
CC Neuberger Principal A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CC Neuberger Principal A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat CC Neuberger Principal A im vergangenen Quartal 234.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CC Neuberger Principal A 240.0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.