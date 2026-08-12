CC Neuberger Principal A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CC Neuberger Principal A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

CC Neuberger Principal A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 229.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch