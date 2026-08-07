CBS A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CBS A präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.93 Prozent auf 6.91 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch