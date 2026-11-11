CBS A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CBS A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CBS A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.230 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.70 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.03 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch