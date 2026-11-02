CBOE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CBOE hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.85 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.02 Prozent auf 1.36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch