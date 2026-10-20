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20.10.2026 06:37:00
CBIZ stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CBIZ hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 702.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 693.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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