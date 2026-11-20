CBD Life Sciences liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CBD Life Sciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0.0 Millionen USD, gegenüber 0.0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50.0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch