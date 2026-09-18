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18.09.2026 06:37:00
CBD Life Sciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CBD Life Sciences hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CBD Life Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 66.67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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