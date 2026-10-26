CBB Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CBB Bancorp hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.8 Millionen USD – ein Plus von 5.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CBB Bancorp 30.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch