CBB Bancorp Aktie 38292676 / US12481T1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.07.2026 15:24:24
CBB Bancorp Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - CBB Bancorp Inc. (CBBI) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $4.897 million, or $0.46 per share. This compares with $4.395 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $18.455 million from $17.129 million last year.
CBB Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.897 Mln. vs. $4.395 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.41 last year. -Revenue: $18.455 Mln vs. $17.129 Mln last year.
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CBB Bancorp Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CBB Bancorp Inc Registered Shs
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Wall Street vor Stabilisierungsversuch -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt legt zu. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Wall Street dürfte sich am Freitag stabilisieren. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.