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CBB Bancorp Aktie 38292676 / US12481T1097

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24.07.2026 15:24:24

CBB Bancorp Inc. Q2 Income Rises

CBB Bancorp
13.55 USD -0.40%
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(RTTNews) - CBB Bancorp Inc. (CBBI) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $4.897 million, or $0.46 per share. This compares with $4.395 million, or $0.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $18.455 million from $17.129 million last year.

CBB Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.897 Mln. vs. $4.395 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.41 last year. -Revenue: $18.455 Mln vs. $17.129 Mln last year.

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Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

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Short 15’721.45 8.91 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’329.48 24.07.2026 15:19:30
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Long 13’364.84 13.54 SVBOKU
Long 12’808.83 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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