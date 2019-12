CB Insights accélère son expansion mondiale grâce à un partenariat avec DeepTech en Chine

NEW YORK, 3 décembre 2019 /CNW/ - CB Insights, une plate-forme d'information commerciale stratégique qui aide les sociétés à découvrir les technologies émergentes, est ravie d'annoncer un partenariat avec DeepTech, une société de contenu, d'événements et de médias établie à Beijing, qui contribue à élargir la présence de CB Insights en Chine.

« Voilà de nombreuses années que nous recueillons des données à propos des sociétés de capital-risque et des entreprises en démarrage de la Chine et que nous publions des travaux de recherche relativement à ce pays. Nous sommes très heureux que le partenariat avec DeepTech puisse accélérer ces efforts en procurant davantage de données, de recherches et d'événements au marché chinois », déclare Anand Sanwal, chef de la direction et cofondateur de CB Insights. « Grâce à ce partenariat, nous pourrons soutenir notre clientèle en Chine et ailleurs avec des données et des constatations de recherche plus précises à propos des avancées du marché chinois des technologies innovatrices et émergentes, qui affiche une croissance rapide. »

« Notre société, DeepTech, est axée sur le contenu et les services relatifs aux technologies émergentes; nous avons établi des partenariats avec d'éminents organismes mondiaux. Nous sommes persuadés que cette collaboration procurera à notre clientèle locale du contenu et des services à la fois riches et professionnels offrant de précieuses connaissances et une vision planétaire », déclare Brandon Zhou, fondateur et chef de la direction de DeepTech.

En plus de soutenir le contenu et les travaux de recherche de ses partenaires internationaux, DeepTech a réussi à organiser des événements notables voués aux technologies émergentes auxquels ont pris part des technologues, des dirigeants et des fondateurs d'entreprises de même que des chercheurs.

CB Insights est heureuse d'accueillir DeepTech à titre de partenaire, lequel partage l'ambition de notre société, qui consiste à aider les entreprises les plus importantes de la planète à découvrir, à mettre au point et à gérer leur réaction envers les technologies et les marchés émergents.

À propos de CB Insights

CB Insights aide les entreprises à accélérer leur stratégie et leur transformation numériques grâce à des données, et non des opinions. Notre plate-forme d'apprentissage-machine établit des corrélations depuis des millions de documents non structurés qui vous permettent de découvrir, de mettre au point et de gérer votre réaction aux entreprises en émergence et aux technologies émergentes qui sont révolutionnaires.

À propos de DeepTech

DeepTech est un fournisseur de services technologiques fondamentaux qui se concentre sur les technologies émergentes pouvant être commercialisées dans un horizon de 3 à 5 ans. Fondée en 2016, DeepTech est une grande société émergente en Chine vouée à la technologie et aux médias qui compte 4 millions d'abonnés par l'entremise de différents canaux en ligne et hors ligne. Grâce à son partenariat exclusif avec MIT Technology Review, IEEE Computer et CoinDesk, DeepTech est désormais le premier choix en matière de collaboration pour les entreprises des technologies et des médias de renommée mondiale qui investissent le marché chinois.

