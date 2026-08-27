CB Industrial Product: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CB Industrial Product hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.03 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CB Industrial Product 0.020 MYR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.67 Prozent auf 120.1 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107.5 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch