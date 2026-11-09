Cavotec Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cavotec Group Registered hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.17 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.180 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 472.6 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cavotec Group Registered einen Umsatz von 398.2 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch