Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,471 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,471 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,487 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10'906 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,537 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,188 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.08.2026 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Cavendish Hydrogen die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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