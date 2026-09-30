Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger greifen bei Cavendish Hydrogen am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Cavendish Hydrogen-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,495 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,500 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,487 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'524 Stück gehandelt.

Bei 0,979 EUR markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 97,978 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2026 Kursverluste bis auf 0,476 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,842 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.08.2026 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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