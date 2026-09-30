Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag billiger

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,483 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,477 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,487 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 9'962 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,979 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 50,715 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2026 (0,476 EUR). Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 1,472 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65.40 Mio. NOK gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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