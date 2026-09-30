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30.09.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag schwächer

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 0,478 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 0,478 EUR. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,477 EUR nach. Bei 0,487 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'710 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,979 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 51,226 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,476 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 0,419 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’956.14 30.09.2026 10:50:41
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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