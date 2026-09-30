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30.09.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 0,478 EUR.
Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 0,478 EUR. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,477 EUR nach. Bei 0,487 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'710 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.
Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,979 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 51,226 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,476 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 0,419 Prozent Luft nach unten.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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