Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger schicken Cavendish Hydrogen am Dienstagnachmittag ins Plus

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,490 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,495 EUR an. Bei 0,481 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55'453 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 49,949 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,476 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,959 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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