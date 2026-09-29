Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 0,476 EUR abwärts. Die Cavendish Hydrogen-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,476 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,481 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 41'783 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 0,979 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 105,889 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2026 bei 0,476 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 48.28 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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