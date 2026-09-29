Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’990 0.3%  SPI 19’835 0.4%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’410 0.1%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’334 0.5%  Gold 4’141 0.6%  Bitcoin 70’074 0.9%  Dollar 0.8338 0.2%  Öl 106.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Lufthansa-Aktie stabil: Spohr kündigt weiteres Jahr der Transformation an
SpaceX-Aktie höher: Starship erreicht erstmals Erdumlaufbahn
Boeing-Aktie etwas höher: Neue Probleme bei 737 Max – Starliner soll 2028 wieder Astronauten zur ISS bringen
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln
Suche...
29.09.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag höher

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 0,484 EUR.

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,484 EUR zu. Kurzfristig markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,494 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,481 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'657 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,273 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,481 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 0,728 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:13 Pharma entdeckt das Gewicht
10:10 SMI schlägt sich wacker
09:31 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:11 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’555.58 19.64 S6BWWU
Short 14’844.39 13.95 SXBVXU
Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’990.02 29.09.2026 10:14:38
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.