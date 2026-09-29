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29.09.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 0,484 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,484 EUR zu. Kurzfristig markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,494 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,481 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'657 Cavendish Hydrogen-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,273 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,481 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 0,728 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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