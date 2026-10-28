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28.10.2026 12:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag fester

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag fester

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,486 EUR zu.

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,486 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,497 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,474 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 1'549 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,300 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,456 EUR am 09.10.2026. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 6,696 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.08.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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