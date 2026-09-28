Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag auf rotem Terrain

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 0,491 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,491 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,504 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17'735 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Bei 0,979 EUR markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 99,592 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,491 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,000 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Cavendish Hydrogen im vergangenen Quartal 48.28 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umsetzen können.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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