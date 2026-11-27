Die Cavendish Hydrogen-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,355 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,343 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,363 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'458 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,920 EUR markierte der Titel am 30.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 159,520 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2026 bei 0,341 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,949 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.27 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Cavendish Hydrogen dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 18.05.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen