Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,3 Prozent auf 0,371 EUR. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,375 EUR zu. Bei 0,363 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'448 Stück gehandelt.

Bei 0,920 EUR markierte der Titel am 30.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 148,313 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,341 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,097 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 12.11.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -2,01 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -45,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48.38 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.27 Mio. NOK.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Cavendish Hydrogen dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 18.05.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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