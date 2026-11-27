Um 09:28 Uhr ging es für das Cavendish Hydrogen-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 0,367 EUR. Kurzfristig markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,368 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,363 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'522 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 151,023 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2026 auf bis zu 0,341 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 7,094 Prozent wieder erreichen.

Am 12.11.2026 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 NOK gegenüber -2,01 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -45,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48.38 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.27 Mio. NOK.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Cavendish Hydrogen möglicherweise am 18.05.2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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