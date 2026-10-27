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27.10.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 0,484 EUR.
Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,0 Prozent auf 0,484 EUR. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,491 EUR zu. Bei 0,470 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5'392 Cavendish Hydrogen-Aktien.
Am 30.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,083 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 6,257 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cavendish Hydrogen im vergangenen Quartal 48.28 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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