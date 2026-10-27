Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,0 Prozent auf 0,484 EUR. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,491 EUR zu. Bei 0,470 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5'392 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 30.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,083 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 6,257 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cavendish Hydrogen im vergangenen Quartal 48.28 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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