Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagmittag mit Kursplus

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 0,480 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,491 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,470 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4'676 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,920 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,667 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,456 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,104 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65.40 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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