Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 0,480 EUR zu. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,480 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,470 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 941 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 91,667 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,456 EUR am 09.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,104 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,19 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -1,75 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen