Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 0,372 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,372 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,358 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 16'183 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 147,645 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2026 auf bis zu 0,341 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 9,104 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 NOK gegenüber -2,01 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 26.27 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 25.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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