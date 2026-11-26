Mit einem Wert von 0,357 EUR bewegte sich die Cavendish Hydrogen-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,368 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,341 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,358 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 8'977 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 61,250 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,341 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,488 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,01 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -45,70 Prozent auf 26.27 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 48.38 Mio. NOK gelegen.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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