Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag fester

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 0,479 EUR. Bei 0,480 EUR erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,478 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4'226 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,067 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,456 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,906 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.08.2026 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 48.28 Mio. NOK, gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,18 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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