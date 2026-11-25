Um 12:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,358 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,358 EUR. Bei 0,360 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5'083 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,920 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 156,983 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 25.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,358 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 0,140 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 12.11.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 NOK. Im Vorjahresquartal waren -2,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cavendish Hydrogen mit einem Umsatz von insgesamt 26.27 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -45,70 Prozent verringert.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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