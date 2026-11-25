Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 0,359 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,358 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,360 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 705 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,920 EUR markierte der Titel am 30.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 156,625 Prozent Luft nach oben. Bei 0,358 EUR fiel das Papier am 25.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 0,279 Prozent Luft nach unten.

Am 12.11.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,01 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -45,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48.38 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.27 Mio. NOK.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 25.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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