Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 0,370 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,370 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,381 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'944 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Bei 0,920 EUR markierte der Titel am 30.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 59,783 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.11.2026 bei 0,370 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,000 Prozent.

Cavendish Hydrogen gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,01 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -45,70 Prozent auf 26.27 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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