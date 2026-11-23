Um 16:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,381 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,381 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,397 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17'614 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,920 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2026. Gewinne von 141,787 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,371 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,628 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,01 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -45,70 Prozent zurück. Hier wurden 26.27 Mio. NOK gegenüber 48.38 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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