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23.11.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 0,384 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Cavendish Hydrogen-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 0,384 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,382 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,397 EUR. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 7'670 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 139,896 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 0,371 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 3,509 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026. Das EPS lag bei -0,22 NOK. Ein Jahr zuvor waren -2,01 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 26.27 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48.38 Mio. NOK umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 18.05.2028 dürfte Cavendish Hydrogen die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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