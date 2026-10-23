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23.10.2026 16:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 0,481 EUR ab.

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,481 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,476 EUR. Bei 0,482 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6'545 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 47,717 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,301 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Cavendish Hydrogen die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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