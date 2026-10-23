|
23.10.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 0,481 EUR ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,481 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,476 EUR. Bei 0,482 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6'545 Cavendish Hydrogen-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 47,717 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,301 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Cavendish Hydrogen die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie
Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen
Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?
NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.