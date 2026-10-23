Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen verzeichnet am Mittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,478 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,476 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,482 EUR. Bisher wurden heute 2'537 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Am 30.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,920 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 92,670 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,456 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 4,607 Prozent Luft nach unten.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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