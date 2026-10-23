Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag billiger

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,477 EUR. In der Spitze büsste die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,477 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,482 EUR. Bisher wurden heute 1'460 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Bei 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 93,075 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,456 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 4,407 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,19 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cavendish Hydrogen -1,75 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 65.40 Mio. NOK gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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