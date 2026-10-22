Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Donnerstagvormittag gefragt

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 0,480 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,480 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,467 EUR. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 8'164 Aktien.

Am 30.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 91,667 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 5,104 Prozent Luft nach unten.

Am 27.08.2026 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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