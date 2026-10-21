Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Vormittag zu

Um 09:28 Uhr stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 0,480 EUR. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,480 EUR zu. Bei 0,467 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 220 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,920 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2026. 91,867 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,456 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,005 Prozent.

Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,19 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -1,75 NOK in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.28 Mio. NOK – eine Minderung von -26,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65.40 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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