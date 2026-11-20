Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 0,407 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,381 EUR. Bei 0,416 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 12'521 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 126,044 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,371 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 8,968 Prozent Luft nach unten.

Cavendish Hydrogen liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,01 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 26.27 Mio. NOK, gegenüber 48.38 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -45,70 Prozent präsentiert.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Am 18.05.2028 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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